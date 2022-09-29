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دي معاك هادي

منذ 3 ثواني
‭”‬البلية‭”‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬فيه‭ ‬أغلب‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الإدمان‭ ‬مسألة‭ ‬شخصية‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬شجاع‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ “‬البلية‭” ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحقيقة‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬تداعياتها‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬تترتب‭ ‬عنها‭ ‬سلوكات‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭.‬ ومن‭ ‬الأمور‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الشباب‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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