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دي معاك هادي
”البلية” في الوقت الذي يعتقد فيه أغلب الشباب أن الإدمان مسألة شخصية يمكن التغلب عليها، باتخاذ قرار شجاع يتمثل في الإقلاع عن “البلية” إلا أن الحقيقة عكس ذلك، إذ لا تتوقف تداعياتها على صحة تترتب عنها سلوكات تتطور إلى جرائم. ومن الأمور الخطيرة التي ينبغي على الشبابأكمل القراءة »
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