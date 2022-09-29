وطنية
النقابات تعرض شروطها على بنموسى
بعد نهاية جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، واستعدادها في الأسابيع والأشهر القادمة لطرح النظام الأساسي لموظفي القطاع، سطرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، في بيان مشترك حمل توقيعاتها جميعا، 8 نقاط أساسية، أهمها الزيادات في الأجور والتحفيزات، وإدماج المتعاقدين الذين طالت أزمتهم مع الوزارة. وقالتأكمل القراءة »
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