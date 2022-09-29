الصباح الفني
العثماني وفرقته بالبرتغال
أداء مشترك مع مرحاتي بمهرجان «إيفورا» بعد مشاركة في ألمانيا بدعوة من شمة أحيى الفنان محمد العثماني رفقة فرقته الموسيقية، حفلا فنيا بفضاء قصر الدوقات بمدينة إيفورا البرتغالية نهاية الأسبوع الماضي، شاركت فيه إلى جانبه الفنانة سناء مرحاتي. وجاء الحفل ضمن فعاليات مهرجان “إيفورا” الكلاسيكي الذي تنظمهأكمل القراءة »
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