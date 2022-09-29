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الصباح الفني

العثماني‭ ‬وفرقته‭ ‬بالبرتغال

منذ 22 ثانية
محمد‭ ‬العثماني‭                          (‬خاص‭)‬
أداء‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬مرحاتي‭ ‬بمهرجان‭ ‬‮«‬إيفورا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬شمة أحيى‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬العثماني‭ ‬رفقة‭ ‬فرقته‭ ‬الموسيقية،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬بفضاء‭ ‬قصر‭ ‬الدوقات‭ ‬بمدينة‭ ‬إيفورا‭ ‬البرتغالية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭.‬ وجاء‭ ‬الحفل‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ “‬إيفورا‭” ‬الكلاسيكي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭أكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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