الصباح الفني
سلا تستقطب عشاق السينما
شهدت سلا، مساء الاثنين الماضي، افتتاح فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة، والتي ستستمر إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل. وكانت الممثلة المصرية ليلى علوي في الموعد، وحظيت بتكريم خاص، خلال حفل الافتتاح، والذي حضره بعض الفنانين والمهتمين بالسينما. كما عرف حفل الافتتاح، تكريم أسماء أخرى، بالإضافةأكمل القراءة »
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