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الصباح الفني

سلا‭ ‬تستقطب‭ ‬عشاق‭ ‬السينما‭ ‬

منذ دقيقتين
من‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬يزيوات‭) ‬
شهدت‭ ‬سلا،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬افتتاح‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬15‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬لفيلم‭ ‬المرأة،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭  ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬وكانت‭  ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬ليلى‭ ‬علوي‭ ‬في‭ ‬الموعد،‭  ‬وحظيت‭  ‬بتكريم‭  ‬خاص،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭  ‬والذي‭ ‬حضره‭  ‬بعض‭  ‬الفنانين‭  ‬والمهتمين‭ ‬بالسينما‭.‬ كما‭ ‬عرف‭ ‬حفل‭  ‬الافتتاح،‭ ‬تكريم‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى،‭ ‬بالإضافة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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