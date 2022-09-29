الأولى
صفقات “تحالف الشيطان” لتمويل “بوليساريو”
فنزويلا تتكلف بالتمويل وإيران الغارقة في الأزمات تدرب عناصر جديدة قال مصدر مطلع إن تقارير حديثة رصدت ما أسمته “تحالف الشيطان”، الذي يجمع الأنظمة الجزائرية والإيرانية والفنزويلية، ودوره في تمويل أنشطة مشبوهة لـ “بوليساريو”، موضحا أن نظام “الكابرانات” يسعى إلى تعويض خسائره الدبلوماسية بعقد صفقات أسلحة مشبوهة.أكمل القراءة »
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