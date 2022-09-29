الأولى
1500 هكتار تورط الداخلية
يسود احتقان كبير بين مسؤولي عمالة إقليم الحوز وسكان دوار “تيولي” بجماعة تمصلوحت، حول عقارات مساحتها 1500 هكتار، إذ في الوقت الذي يتمسك قاطنو الدوار أنها ملك خاص ، ورثوها عن آبائهم، ترفض السلطات منحهم الشهادات الإدارية لمباشرة مسطرة التحفيظ، تحت ذريعة أنها أراض سلالية. ورغم تلويحأكمل القراءة »
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