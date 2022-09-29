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نفخ ميزانيات يفضح رؤساء جماعات

منذ دقيقتين
مجالس صرفت الملايين في شراء العتاد والآليات والسيارات على حساب المرافق والبنيات التحتية أدت فوضى التسيير، التي تغرق بعض الجماعات الترابية، إلى تورط رؤساء في مخططات تهدف إلى النفخ في الميزانيات، مع اقتراب موعد دورات أكتوبر، باعتماد صفقات لاقتناء شاحنات أو عتاد أو سيارات لإرضاء النواب والأتباعأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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