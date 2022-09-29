الأولى
نفخ ميزانيات يفضح رؤساء جماعات
مجالس صرفت الملايين في شراء العتاد والآليات والسيارات على حساب المرافق والبنيات التحتية أدت فوضى التسيير، التي تغرق بعض الجماعات الترابية، إلى تورط رؤساء في مخططات تهدف إلى النفخ في الميزانيات، مع اقتراب موعد دورات أكتوبر، باعتماد صفقات لاقتناء شاحنات أو عتاد أو سيارات لإرضاء النواب والأتباعأكمل القراءة »
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