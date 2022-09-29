الأولى
تحت الدف
يطرح دعم الدولة لزراعات مشاريع الري، علامات استفهام، حول مدى توجه هذه الأموال العمومية إلى الأغراض التي استهدفها المشرع، سيما مع ظهور لوبيات استغلت الدعم للإثراء بلا سبب. وطفت على السطح تلاعبات في دعم المواد الأولية لصناعة أنابيب الري العادي وبالتنقيط، إذ استغلت في صناعات بلاستيكية بعيدةأكمل القراءة »
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