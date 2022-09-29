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مجتمع

عرقلة استثمار بـ300 مليون بالجديدة

منذ 37 ثانية
تستعين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بترسانة ضخمة من العراقيل الإدارية والمسطرية لإفشال مشروع استثماري بالجديدة تفوق قيمته 300 مليون، ويستعد لتشغيل أكثر من 15 مواطنا بشكل مباشر، دون احتساب مناصب عمل أخرى بشكل غير مباشر. ومنذ 2016، وإلى حدود كتابة هذه السطور، ينتظر صاحب المشروعأكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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