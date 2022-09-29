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الطـلاق أوالوفـاة… الفرصـة الثانيـة
البحث عن الرعاية يدفع الرجال للزواج ويثير رفض الأبناء يضطر الكثير من الرجال بعد الستين إلى البحث عن شريكة جديدة، يواصلون معها رحلة الحياة، بعد وفاة الزوجة أو توقف حياتهم الزوجية بسبب الطلاق، بحثا عن الرعاية، أو الاهتمام بهم، بسبب تقدمهم في السن، وعدم قدرتهم على القيامأكمل القراءة »
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