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الصباح الفني

قالوا

منذ 28 ثانية
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬فتحنا‭ ‬الجروح‭ ‬القديمة‭ ‬واستمعنا‭ ‬إلى‭ ‬أنينها‭ ‬الداخلي‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬النجاح‭ ‬السريع‭ ‬يبني‭ ‬الغرور‭ ‬والنجاح‭ ‬البطيء‭ ‬يبني‭ ‬الشخصية‭”.‬ عمران كتبت‭ ‬الاعلامية‭ ‬لجين‭ ‬عمران‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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