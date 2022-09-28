الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “لا نستطيع أن ننسى إلا إذا فتحنا الجروح القديمة واستمعنا إلى أنينها الداخلي”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “النجاح السريع يبني الغرور والنجاح البطيء يبني الشخصية”. عمران كتبت الاعلامية لجين عمران تدوينةأكمل القراءة »
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