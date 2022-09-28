وطنية
الكنفدرالية تنتقد تعاطي الحكومة مع البرلمان
انتقدت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية. ولم يفت رفاق خليهن الكرش، منسق المجموعة، تسجيل عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين، بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر رئيس الحكومةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا