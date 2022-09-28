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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬التقاط‭ ‬صور

منذ 27 ثانية
قواعد‭ ‬مهمة‭ ‬ينبغي‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
ساهم‭ ‬الانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬إقبال‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬ونشرها،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬المناسبة‭ ‬أو‭ ‬الحدث،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬اللياقة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويفتقد‭ ‬لضوابط‭ “‬الإيتيكيت‭”.‬ وينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬بالاستئذان‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬الكاميرا‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬للآخرين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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