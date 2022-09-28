أســــــرة
”إيتيكيت” التقاط صور
ساهم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في إقبال كثير من الأشخاص على التقاط الصور ونشرها، مهما كانت المناسبة أو الحدث، الأمر الذي يخرج في كثير من الأحيان عن قواعد اللياقة الاجتماعية ويفتقد لضوابط “الإيتيكيت”. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بالاستئذان قبل فتح الكاميرا والتقاط الصور للآخرين، مؤكدين علىأكمل القراءة »
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