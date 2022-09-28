الرياضة
الركراكي يفجر جدلا حول النصيري
يواجه انتقادات بعد تأكيد حضور اللاعب بالمونديال ومحللون اعتبروا القرار مجحفا في حق لاعبين آخرين أثار وليد الركراكي، الناخب الوطني، جدلا واسعا وسط متتبعي الكرة الوطنية، عندما أكد أن يوسف النصيري سيكون حاضرا في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، سواء سجل، أم لا يسجل مع إشبيلية. وقالأكمل القراءة »
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