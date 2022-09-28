الرياضة
البطولة تعود بمواجهات نارية بعد غد
مباراتان دون ملعب والجيش يفتتح الدورة الرابعة أمام الجديدة أفرجت العصبة الاحترافية لكرة القدم، أول أمس (الاثنين)، عن برنامج الجولة الرابعة من البطولة الوطنية، التي تنطلق بعد غد (الجمعة). ويفتتح الجيش الملكي منافسات الجولة، باستقباله الدفاع الجديدي، بعد غد (الجمعة)، في الرابعة، بمركب مولاي عبد الله، قبلأكمل القراءة »
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