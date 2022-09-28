وطنية
الملك يتلقى دعوة رسمية للقمة العربية
بوريطة يستقبل مبعوثا شخصيا من رئيس الجمهورية الجزائرية ويتسلم خطابا موجها إلى جلالته استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعليمات ملكية، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا للرئيس الجزائري، إلى جلالة الملك. وذكر بلاغ لوزارة الشؤونأكمل القراءة »
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