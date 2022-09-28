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فهمي في “السفاح” تعاقد الفنان أحمد فهمي، على بطولة مسلسل “السفاح”، الذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهائه من فيلمه الأخير “مستر إكس”. ويشارك في بطولة “السفاح” باسم سمرة، وركين سعد، وهو من إخراج هادي الباجوري. وينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والمستوحاة من قصص واقعيةأكمل القراءة »
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