حوادث
14 سنة للصوص منازل بطنجة
توبعوا من أجل تكوين عصابة وتعدد السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك وضعت الغرفة الجنائية الأولى لدى استئنافية طنجة، أخيرا، حدا مؤقتا لنشاط عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص فضلوا امتهان السرقة والسطو على المنازل الفارغة ليلا، وقررت، في جلسة عمومية عقدتها الخميس الماضي، معاقبتهم بأحكام سالبة للحريةأكمل القراءة »
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