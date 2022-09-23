حوادث
5 سنوات لقاصر ضمن عصابة بالحسيمة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، حكمها في ملف يتابع فيه شخص لا يتجاوز عمره 18 عاما، بتهم ثقيلة من بينها حيازة سلاح ناري، إذ أدانته بخمس سنوات سجنا. وجرى إيقاف المتهم من قبل السلطات الأمنية بالحسيمة، بعدما كشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، اقترافه العديدأكمل القراءة »
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