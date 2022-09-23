خاص
حميدوش يدعو إلى تجويد النسيج السكني
معزوز: الجهة بحاجة إلى التعاطي مع الوسط القروي بمنظور تنموي احتضن مركب الأحباس بالبيضاء، صبيحة أول أمس (الأربعاء)، محطة جديدة في الحوار الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان. وعبر والي جهة البيضاء سطات، سعيد حميدوش، في كلمته، أنه حان الوقتأكمل القراءة »
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