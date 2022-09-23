حوادث
اعتقال قاتل شقيقه بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على الوكيل العام للملك، عشرينيا لأجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إيقافه بعد 3 أسابيع من فراره بعدما قتل أخاه في سطح منزل أسرتهما بزنقة قرب مسجد الغفران بحي صهريج كناوة. وظل المتهم المدمنأكمل القراءة »
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