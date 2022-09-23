حوادث
“فراقشية” يروعون برشيد
سمموا الكلاب للسطو على إسطبلات واستنفار كبير للدرك تسابق مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، الزمن، بحثا عن خيط رفيع يقود لتفكيك عصابة إجرامية خطيرة مختصة في السطو على ضيعات الأبقار عن طريق التسميم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة المتورطة في عدة عمليات سرقة، تحرص على اختيار ضحاياهاأكمل القراءة »
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