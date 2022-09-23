حوادث
سقوط مهاجر تورط في أعمال عنف ببني ملال
ظهر في فيديو يتبادل الرشق بالحجارة مع خصمه بسبب نزاع حول فتاة أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها ببني ملال، أخيرا، شخصا ظهر في فيديو يتبادل العنف مع شخص ثان، مستعملا سلاحا أبيض مع الرشق بالحجارة، قبل أن يمتطي سيارته ويختفي عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا