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حوادث

سقوط مهاجر تورط في أعمال عنف ببني ملال

منذ دقيقتين
مغاربة أوربا غاضبون بسبب التهاب أثمنة العبور (أيت الرموش)
ظهر في فيديو يتبادل الرشق بالحجارة مع خصمه بسبب نزاع حول فتاة أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها ببني ملال، أخيرا، شخصا ظهر في فيديو يتبادل العنف مع شخص ثان، مستعملا سلاحا أبيض مع الرشق بالحجارة، قبل أن يمتطي سيارته ويختفي عنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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