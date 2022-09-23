حوادث
إعتقال “حراكة” بالناظور
أحبطت عناصر تابعة للبحرية الملكية، مساء أول أمس (الأربعاء) محاولة لهجرة سرية كان 27 “حراكا” ينوون القيام بها انطلاقا من شاطئ قرية أركمان بإقليم الناظور نحو جنوب إسبانيا، بعدما استغفلوا السلطات المعنية بمراقبة الشاطئ، من درك وقوات مساعدة. وأكدت مصادر مطلعة، أن مركز المراقبة بالقرب من واديأكمل القراءة »
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