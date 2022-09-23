حوادث
حريقان بإسطبلات عشوائية بمراكش
أتى حريق، اندلع الثلاثاء الماضي، بدوار الظلام بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، على مجموعة من الإسطبلات التي تؤوي مواشي وخيولا مخصصة لجر عربات “الكوتشي”، مخلفا خسائر مادية كبيرة. وأفاد مصدر مطلع أن الحريق الذي اندلع في عدد من الأكواخ و”الزرايب” المخصصة للمواشي ودواب الجر، بمحيط الدوارأكمل القراءة »
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