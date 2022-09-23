حوادث
إيقاف مروجة مخدرات بالصويرة
أوقفت عناصر أمن الصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، مروجة خمسينية تزاول نشاطها بالمدينة العتيقة، وحجزت لديها خمسة كيلوغرامات من “الشيرا” ومبالغ مالية متحصلة من الاتجار في المخدرات. وذكرت مصادر مطلعة أن عملية إيقاف المتهمة أشرف عليها رئيس فرقة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للأمن الإقليمي، بعد توصلها بمعلومات عنهاأكمل القراءة »
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