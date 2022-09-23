حوادث
مداهمة مصنع لـ “البلاستيك” بطنجة
داهمت لجنة إقليمية مشتركة، الثلاثاء الماضي، معملا سريا للأكياس البلاستيكية المحظورة، يقع بشارع هارون الرشيد بطنجة، وحجزت آليات للإنتاج وكميات هائلة من المواد الأولية وأكياسا بلاستيكية معدة للبيع. وأفاد مصدر من ولاية طنجة “الصباح”، أن المصنع السري تم اكتشافه بناء على معلومات وردت على مصالح الملحقة الإداريةأكمل القراءة »
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