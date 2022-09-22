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ملامح التربية الجنسية في الإسلام

منذ 34 ثانية
القرآن والسنة تحدثا بجرأة في الموضوع والتقاليد والعادات صنفتها ضمن “الطابوهات” كشف الدكتور عبد الوهاب محسن، أستاذ الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، أن موضوع التربية الجنسية، كثيرا ما يثير جدلا عميقا، داخل المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض، وكثيرا ما ينظر إلى التيار الديني المحافظ باعتباره أكبر المعارضينأكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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