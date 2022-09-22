حوادث
طفل يعثر على قنبلة يدوية
استنفرت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ببركان، قبل يومين، عناصرها، إثر إشعار من قبل السلطة المحلية بعثور طفل لا يتعدى عمره عشر سنوات على قنبلة. وأفادت مصادر متطابقة أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، دأب على القيام بأنشطة لمساعدة أسرته، تتمثل في جمع نفايات الحديد قصدأكمل القراءة »
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