حوادث
إيقاف عروس فرت مع عشيقها
تحولت حياة زوج حديث الزواج إلى دراما حقيقية، بأحد دواوير جماعة إكرفروان بمنطقة أوريكة، بعد أن تفاجأ بفرار الفتاة التي اختارها لتكون شريكة حياته، من بيت الزوجية، في اليوم الثاني من زواجهما، إذ غادرت البيت في الصباح الباكر دون أن يشعر بها. وأفاد مصدر مطلع أن العريسأكمل القراءة »
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