حوادث
سقوط طائرة مشبوهة بطنجة
استنفرت طائرة مشبوهة من الحجم الصغير، التي سقطت، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء)، قرب قرية “دار زهيرو” الواقعة بجماعة حجرة النحل ضواحي طنجة، جميع الأجهزة الأمنية بعمالة طنجة أصيلة. وأفادت مصادر “الصباح”، أن الطائرة المنكوبة، التي تتسع لشخصين مع حمولتهما، عثر عليها محطمة بالقربأكمل القراءة »
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