حوادث
الكيماوي يستنفر درك مديونة
مواد مجهولة المصدر بمستودع عشوائي تسببت في أمراض جلدية لعمال دخلت عناصر الدرك الملكي بمديونة، ضواحي البيضاء، الاثنين الماضي، على الخط للبحث والتحري في مصدر مواد كيماوية بمستودع عشوائي، ما تسبب في أضرار لعدد من العمال المياومين، سيما إصابتهم بأمراض جلدية. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإنأكمل القراءة »
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