الصباح الفني
مرحاتي في مهرجان بالبرتغال
تستعد الفنانة سناء مرحاتي للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان “إيفورا كلاسيكا” بالبرتغال في حفل ينظم يوم رابع وعشرين شتنبر الجاري، على الساعة التاسعة مساء. وبدأت مرحاتي في الترويج لحفلها الفني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعت الجمهور من أبناء الجالية المغربية إلى متابعة فقراته الفنية.أكمل القراءة »
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