الرياضة
لقجع يبحث عن اختبار للأسود
الركراكي يبرمج خمس حصص إعدادية لمواجهة الشيلي وباراغواي تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، في المباراة الثالثة التي سيجريها المنتخب الوطني الأول، خلال التجمع الإعدادي الذي يخوضه انطلاقا من الاثنين المقبل بالمعمورة، استعدادا لمباراتي الشيلي وباراغواي. وتنتظر جامعة الكرة الرد على طلب إجراء مباراة ثالثةأكمل القراءة »
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