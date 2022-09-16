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الرياضة

الجيش ينقض على الصدارة

منذ 55 ثانية
استعاد توازنه بفوز على تواركة والجمهور ينتفض على المدرب والإدارة انقض الجيش الملكي على صدارة البطولة مؤقتا، عقب الفوز على اتحاد تواركة بهدف لصفر، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الدورة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي القسم الأول. ويحتل الفريق العسكري الصدارة بسبع نقاط، من فوزين وتعادل، فيما تجمدأكمل القراءة »

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منذ 55 ثانية


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