الرياضة
الجيش ينقض على الصدارة
استعاد توازنه بفوز على تواركة والجمهور ينتفض على المدرب والإدارة انقض الجيش الملكي على صدارة البطولة مؤقتا، عقب الفوز على اتحاد تواركة بهدف لصفر، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الدورة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي القسم الأول. ويحتل الفريق العسكري الصدارة بسبع نقاط، من فوزين وتعادل، فيما تجمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا