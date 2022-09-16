الصباح الفني
الحضري يطرح “كلشي على الله”
الفنان المغربي يستحضر معاناته مع السرطان في أغنيته الجديدة طرح المغني حميد الحضري، على قناته الرسمية على موقع “يوتوب” أغنية جديدة بعنوان “كلشي على الله ”. واختار حميد الحضري أن يحكي، في جديده الفني، معاناته ورحلته مع مرض السرطان، إذ قال إن هذه “تعبر عن ما عشته فيأكمل القراءة »
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