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الصباح الفني

الحضري‭ ‬يطرح‭ “‬كلشي‭ ‬على‭ ‬الله‭”‬

منذ 14 ثانية
حميد‭ ‬الحضري‭                  (‬خاص‭)‬
الفنان‭ ‬المغربي‭ ‬يستحضر‭ ‬معاناته‭ ‬مع‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة طرح‭ ‬المغني‭ ‬حميد‭ ‬الحضري،‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭” ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ “‬كلشي‭ ‬على‭ ‬الله‮ ‬‭”.‬ واختار‭ ‬حميد‭ ‬الحضري‭ ‬أن‭ ‬يحكي،‭ ‬في‭ ‬جديده‭ ‬الفني،‭ ‬معاناته‭ ‬ورحلته‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ “‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬عشته‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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