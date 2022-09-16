الرياضة
معاناة اللاعبين المعطلين تربك الأندية
يتدربون مع فرقهم دون أن يلعبوا المباريات وجدل حول تدبير الملف يعيش عدد من لاعبي كرة القدم معاناة يومية، لمنعهم من خوض المباريات الرسمية، بسبب اختلالات في الملفات المالية لفرقهم. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أكثر من 150 لاعبا في البطولة الاحترافية غير مؤهلين لخوض المباريات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا