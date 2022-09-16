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الرياضة

معاناة اللاعبين المعطلين تربك الأندية

منذ 51 ثانية
يتدربون مع فرقهم دون أن يلعبوا المباريات وجدل حول تدبير الملف يعيش عدد من لاعبي كرة القدم معاناة يومية، لمنعهم من خوض المباريات الرسمية، بسبب اختلالات في الملفات المالية لفرقهم. وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أكثر من 150 لاعبا في البطولة الاحترافية غير مؤهلين لخوض المباريات،أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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