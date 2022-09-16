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الصباح الفني

‭”‬كاتانا‭” ‬تجمع‭ ‬مكري‭ ‬وأوز‭ ‬يشيطان

منذ 17 ثانية
أطلق‭ ‬الملحن‭ ‬و‭ ‬المطرب‭ ‬المغربي‭ ‬نصر‭ ‬مكري‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬أوز‭ ‬يشيطان،‭  ‬بعنوان‭ “‬كاتانا‭” ‬وهي‭ ‬ترمز‭ ‬للسيف‭ ‬الياباني‭ ‬للساموراي‭.‬ انتقاء‭ ‬عنوان‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬يؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الفنان‭ ‬نصر‭ ‬مكري‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬دائمًا‭ ‬محاربًا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الإبداع‭.‬ في‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية،‭ ‬اختار‭ ‬نصر‭ ‬التعاون‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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