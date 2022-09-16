الصباح الفني
”كاتانا” تجمع مكري وأوز يشيطان
أطلق الملحن و المطرب المغربي نصر مكري فيديو كليب مع مغني الراب من الجيل الجديد أوز يشيطان، بعنوان “كاتانا” وهي ترمز للسيف الياباني للساموراي. انتقاء عنوان هذه الأغنية يؤكد من خلاله الفنان نصر مكري أنه سيبقى دائمًا محاربًا في عالم الإبداع. في هذه الأغنية، اختار نصر التعاونأكمل القراءة »
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