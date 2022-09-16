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الصباح الفني

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منذ 11 ثانية
سكان‭ ‬سيدني‭ ‬يستحمون‭ ‬في‭ ‬الفنادق تعيش‭ ‬العاصمة‭ ‬الأسترالية‭ ‬سيدني‭ ‬لليوم‭ ‬الخامس‭ ‬دون‭ ‬مياه‭ ‬بعد‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬الأنابيب‭ ‬الواصلة‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬وانفجار‭ ‬خط‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬لين‭ ‬كوف‭. ‬ورغم‭ ‬جهود‭ “‬مياه‭ ‬سيدني‭” ‬لإصلاح‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬ضاقوا‭ ‬ذرعا‭ ‬بقلة‭ ‬المياه‭ ‬ولجؤوا‭ ‬إلى‭ ‬الاستحمام‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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