الصباح الفني
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سكان سيدني يستحمون في الفنادق تعيش العاصمة الأسترالية سيدني لليوم الخامس دون مياه بعد عطل في الأنابيب الواصلة إلى المنازل وانفجار خط المياه الرئيسي في لين كوف. ورغم جهود “مياه سيدني” لإصلاح الضرر في أسرع وقت إلا أن السكان ضاقوا ذرعا بقلة المياه ولجؤوا إلى الاستحمام فيأكمل القراءة »
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