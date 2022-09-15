حوادث
العثور على جثة ستيني بمكناس
عثر مواطنون صباح الاثنين الماضي على جثة شخص، ملقاة قرب الدوار الصفيحي “نزالة الرداية” وتحديدا على الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس و سيدي قاسم. وحسب المعطيات الأولية، فإن الجثة تعود لشخص ستيني ابن المنطقة ، يتحدر من حي سيدي بابا بمكناس، وتبدو عليها آثار إصابة بالغة فيأكمل القراءة »
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