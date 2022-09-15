حوادث
المخدرات تطيح بشقيقين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة المختصة، شقيقين من ذوي السوابق القضائية، عمرهما 33 سنة و48، لمسكهما المخدرات وتسهيلهما استعمالها على الغير، بعدما أوقفتهما مساء الاثنين الماضي فرقة أمنية من المنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس. وأوقف المتهمان بناء على معلوماتأكمل القراءة »
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