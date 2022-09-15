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حوادث

حملة تطيح بتجار الخمور المهربة بطنجة

منذ دقيقتين
أحالت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة بطنجة، الأسبوع الماضي، شخصين يعتبران من أكبر مروجي الخمور المهربة والمحلية بالمدينة، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بوضعهما تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي في انتظار عرضهما على الغرفة التلبسية بالمحكمة ذاتها، للبت فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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