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حوادث

الرابور “الكناوي” أمام القضاء

منذ 59 ثانية
عنف رجل أمن بمستشفى بسلا منعه من تصوير فيديو   يمثل الرابور «الكناوي»، المثير للجدل، غدا (الخميس)، أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بسبب تهم تتعلق بـ”السكر العلني البين، وإحداث ضوضاء، وإهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه عن طريق التهديد، وارتكاب العنف في حقه ترتب عنه جرح، وتعييب شيء مخصصأكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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