الأولى
أشرطة جنسية تحاصر مغتصب تلميذاته
الأستاذ المعتقل استغلها لابتزاز ضحاياه وأرغمهن على شرب الجعة والتدخين لم تتوقف سلوكات أستاذ الفرنسية المعتقل بالبيضاء، على ذمة التحقيق في ارتكابه اعتداءات جنسية طالت أربع فتيات من تلميذاته، عند افتضاض بكارات الضحايا، بل تعدت ذلك إلى تصرفات مشينة، ترسم شخصية «بيدوفيل» أنيطت به مهمة التربية والتعليم،أكمل القراءة »
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