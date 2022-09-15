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البنزرتي يورط الرجاء

منذ 21 ثانية
يبحث الرجاء الرياضي عن حل للورطة التي وضعه فيها مدربه فوزي البنزرتي، بعدما بات مؤكدا أن الجامعة الملكية لكرة القدم، ستطبق عقوبة التوقيف التي صدرت في حق المدرب التونسي قبل موسمين، ابتداء من مباراة الجولة الثالثة، أمام المغرب التطواني، الأحد المقبل. ورغم رفض اللجنة التأديبية لاعتراض أولمبيكأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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