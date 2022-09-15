الأولى
الداخلية تحقق في مقررات “القبل”
أثارت صفحات من مقرر دراسي باللغة الفرنسية، اعتمدته مؤسسة خاصة بسلا بمقاطعة “احصين”، جدلا كبيرا، ودفعت بعض أولياء أمور التلاميذ، إلى وضع شكايات ضد المؤسسة. وتضمنت الصفحات الموجهة لتلاميذ مستوى الإعدادي، دروسا حول “التقبيل”، عززت بصور اعتبرت “مخلة بالحياء”، تظهر فيها شخصيات تتبادل القبل وأخرى لتماثيل عارية.أكمل القراءة »
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