الأولى
تحت الدف
توصل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى اكتشاف «غير مسبوق» أطلع عليه أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي شكلها مجلس النواب حول واقع سلسلة توزيع وتسويق المنتوجات الغذائية. المسؤول الحكومي، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للوزارة، قبل أن يصبح وزيرا للفلاحة والصيد البحري، أكد أن عددأكمل القراءة »
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