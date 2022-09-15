حوادث
اعتقال مختل وتعنيفه يورطان أمنيين
غضب حقوقي على الواقعة وشكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش لتصحيح الوضع بإيداعه المستشفى فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فضيحة مدوية مفادها متابعة مختل عقليا في حالة اعتقال، معبرة عن استغرابها لقيام أمنيين باعتقال الشخص وقرار النيابة العامة الزج به في السجن. وعلمت “الصباح”،أكمل القراءة »
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