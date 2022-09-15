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حوادث

الحبس للسائح الكويتي “مشرمل” فتيات بأكادير

منذ 4 دقائق
أدين بعقوبة حبسية نافذة وأداء غرامة مالية وتعويضات للمطالبات بالحق المدني قضت هيأة التلبس بابتدائية أكادير الاثنين الماضي، بإدانة السائح الكويتي الذي اعتدى على ثلاث فتيات بأكادير بالشارع العام، والحكم عليه بالحبس النافذ والغرامة المالية. وقررت مؤاخذة المتهم (س.ع) من أجل ما نسب إليه من أفعال، والحكمأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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