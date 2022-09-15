حوادث
إدانة متهم بالسرقة بالعنف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الهجوم على مسكن الغير والسرقة الموصوفة بواسطة الكسر والتهديد بالسلاح الأبيض. ووردت على الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة، إرسالية من الوكيل العام للملك، التمسأكمل القراءة »
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